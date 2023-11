Det ble klart under mandagens møte i Oslo bystyres forretningsutvalg.

Det var ikke et samstemt utvalg som besluttet flaggingen under møtet. Avisa Oslo skriver at både Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti stemte imot. Forslaget gikk likevel gjennom med ni av elleve stemmer.

I tillegg ble det avgjort at det skal avholdes en minnemarkering med inntil 100 gjester for ofrene etter Hamas sitt terrorangrep. Dette forslaget gikk gjennom med minste mulig margin. Her stemte Ap, MDG, SV og Rødt imot.

Magnus Birkelund er gruppeleder i Frp i bystyret, han forteller til NRK at han er skeptisk til å skille markeringene. Frp ville isteden arrangere en felles solidaritetsordning for alle sivile ofre, både under terrorangrepet 7. oktober og den påfølgende krigen i Gaza.

Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri stiller seg kritisk til forslaget om en markering for ofrene etter Hamas-terroren.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Det er ikke noen balanse her. Det er snakk om en brutal okkupant og en stat som dreper tusenvis av barn, sa Mobasheri ifølge Avisa Oslo.