Dermed blir det et klart flertall når Stortinget skal stemme over lovforslaget i desember, melder Dagbladet.

Vårt Land omtalte saken i forrige uke. Da ble det klart at det var flertall i Stortinget etter at Høyre ga sin støtte til regjeringens lovforslag.

Forslaget innebærer å gjøre det straffbart å prøve å få andre til å endre sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet gjennom blant annet medisinske, alternativmedisinske eller religiøse metoder.

Strafferammen er tre års fengsel, i grove tilfeller seks års fengsel.

Arbeidet med loven er særlig rettet mot enkelte kristne og muslimske miljøer. Det har vært en betent sak, og en del skeptikere til lovforslaget mener et slikt forbud vil kneble ytringsfriheten.

På lederplass mandag skrev Stavanger Aftenblad at det vil være et feilgrep dersom loven vedtas. Avisen mener den kan føre til at ytringer som burde være tillatt, kan bli straffeforfulgt.

– Det er ikke tvil om at loven vil få mange som driver veiledning og sjelesorg i sine menigheter, til å lure på om de begår en forbrytelse ved å ha en samtale med et annet voksent menneske som ønsker å snakke om sin seksuelle legning, skrev Aftenbladet.

Etter planen skal Stortingets familie- og kulturkomité avgi sin innstilling 30. november, mens lovforslaget skal stemmes over i salen 7. desember.