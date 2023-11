Torsdag falt hovedindeksen kraftig i takt med en oljepris som havnet på sitt laveste siden juni. Fredag hentet oljen seg noe inn og bidro til å dra indeksen over i pluss.

Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for rundt 79,6 dollar fatet, fremdeles under 80 dollar, men opp med 2,8 prosent fra børsslutt torsdag. Et fat amerikansk lettolje styrket seg også, og ble omsatt for rundt 75 dollar fatet, opp med 3,3 prosent.

Dagens mest omsatte aksje på hovedindeksen ble som vanlig Equinor, hvis aksje steg med 1,3 prosent. Deretter fulgte Norsk Hydro og Frontline, som steg med henholdsvis 2,4 og 1,9 prosent.

Blant de øvrige største selskapene notert på hovedindeksen steg Adevinta med 1,3, Aker BP med 0,9, og Telenor med marginale 0,2 prosent.

Fredagens børsvinner ble Univid som steg med 11 prosent, mens BerGenBio falt med 14,1 prosent.

Blant de toneangivende europeiske aksjeindeksene noterte FTSE 100 i London seg med en opptur på 1,3 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt begge nøyde seg med å stige 0,9 prosent.