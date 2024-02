Hovedtemaet for konferansen, som pågår 27.–28. mai, er ytringsfrihetens tilbakegang og hvordan tilbakegangen kan bekjempes. Det er også temaet for bidraget til Mohammadis ektemann Taghi Rahmani, som er en av hovedtalerne på arrangementet.

Rahmani er selv en iransk journalist, politisk aktivist, forfatter og ytringsfrihetsforkjemper. Han og Mohammadis barn Kiana Rahmani (17) og Ali Rahmani (17) deltar også på konferansen.

– Ytringsfrihet er porten til demokrati. Jeg har personlig vært fengslet i 14 år og i eksil i 12 år på grunn av denne porten, sier Taghi Rahmani i en uttalelse til World Expression Forum.

– Min kone har vært i fengsel i flere år på grunn av sin sivile innsats. Imidlertid er vår skjebne ikke unik; det er den delte skjebnen til hver iraner som tror på ytringsfrihet.

Hans kone Narges Mohammadi ble tildelt Nobels fredspris i 2023 for sin kamp mot undertrykkelse av iranske kvinner og kamp for å fremme menneskerettigheter og frihet for alle. Hun har tilbrakt mye av det siste tiåret i fengsel og sitter for tiden fengslet i Evin-fengslet i Teheran, der fanger tidligere har vært utsatt for tortur.

Det var barna hennes som måtte motta fredsprisen på vegne av moren under prisutdelingen i desember, da Mohammadi ikke fikk tillatelse av iranske myndigheter til å reise til Norge.