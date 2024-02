Men da Ruter oppdaget at en av underleverandørene var det kinesiske statlige selskapet CRRC, reagerte de. Enden på visa ble at Unibuss skrotet de opprinnelige bussene og leverte busser med kun én aksel og tohjulstrekk, skriver Teknisk Ukeblad.

Ruter mente det var «betydelige utfordringer med en slik underleverandør, og ifølge Teknisk Ukeblad oppfattet Unibuss dette som en anmodning om å bytte leverandør. Ukebladet viser til møtereferater som omtaler dette.

Unibuss hadde en avtale med CRRC via det norske selskapet Yes-EU.

– Vi leverer kun leddbusser med drift på to akslinger. Det var også tilfelle ved tilbudet for Oslo Indre by. Vi synes ikke det er en god løsning med drift på én aksel, sier styreformann Cato Leine i Yes-EU. Han sier at konsekvensene med drift av busser med en aksling i Oslo har kommet klart fram denne vinteren.

Unibuss ender opp med å tilby busser fra den polske leverandøren Solaris, busser som altså har tohjulstrekk og som takler norsk vinterføre dårlig.

Unibuss ønsker ikke å kommentere saken, men henviser videre til Ruter. Ruter avviser at de anmodet om bytte av bussleverandør.

– Vi oppfordret ikke til bussbytte. I et avklaringsmøte med Unibuss skisserte vi bussprodusentbytte som et alternativ, men det er satt opp i mot det andre alternativet med å gjennomføre aktsomhetsvurderingene som er påkrevd for å sikre seg mot menneskerettighetsbrudd og sikre den nasjonale sikkerheten, sier pressetalsperson Øystein Dahl Johansen i Ruter.