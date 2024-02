Forsvarseksperten sier til VG at vestlige land nå venter at Russland vil bruke kortere tid til å ruste seg opp igjen etter krigen i Ukraina enn først antatt.

– Blant annet at Iran og Nord-Korea hjelper Russland med å fylle opp ammunisjonslagrene igjen. I tillegg kan Kina være villige til å forsyne Russland med militært materiell når krigshandlingene tar slutt i Ukraina, sier Røseth til avisen.

Røseth sier Vesten har få år på å bygge opp et avskrekkende forsvar.

– Vesten har bare to til fem år på å bygge opp et forsvar som virker avskrekkende overfor Russland, og da er man nødt til å bruke tre til fem prosent av egen BNP på forsvar, sier eksperten.

– Det er viktig at vi innser at Russland vil være i konflikt med Europa og Nato fremover uansett hvordan krigen i Ukraina ender, sier han videre.

Mandag sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at Norge ikke er tilstrekkelig rustet for situasjonen som man nå møter. Da han talte til et fullsatt Oslo Militære Samfund, understreket han at Norge og Forsvaret må være forberedt på at en konflikt kan bryte ut.

– Vi er nå i et landskap der forsikringspremien øker. Vi må bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Vår evne til å forebygge, avverge og håndtere en krise eller krig må styrkes, sa statsråden.