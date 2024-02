Regjeringen jobber nå med hvordan deler av EUs fjerde energipakke kan innføres i Norge. Til Nationen sier utenriksministeren at den nødvendigvis ikke er veldig langt unna.

– Jeg forstår det på Terje Aasland som at det kan komme noe i løpet av våren, sier Eide.

– Men det er ikke liksom en stor «bang, krasj». Det er mer snakk om at man tar tak i element etter element, sier utenriksministeren.

Energiminister Aasland (Ap) har hatt flere møter med EU om hvordan regelverket, som også kalles Ren energipakke, kan innføres med eventuelle tilpasninger. Aasland avviser at departementet har en tidsplan for arbeidet og opplyser til avisen at de jobber med å gå grundig gjennom de ulike direktivene i pakken.

– Det kan hende det er mulig å dele opp pakken, men det er ikke noe vi har tatt stilling til per nå, skriver Aasland i en tekstmelding til avisen.

Det mest kontroversielle med energipakken er at den gir EUs energibyrå Acer utvidet myndighet. Regjeringen er splittet i synet på Ren energi-pakken. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har uttalt til Dagbladet at det er uaktuelt å innføre pakken så lenge Sp sitter i regjering.