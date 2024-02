Russlands bruttonasjonalprodukt vokser nå raskere en det økonomien gjør i de største vestlige landene, viser nye tall fra IMF.

Det skjer til tross for at landets krigføring i Ukraina koster, og at vestlige land har innført omfattende sanksjoner mot store deler av russisk økonomi.

IMF hevet denne uka sin prognose for russisk økonomi, som vokste med 3 prosent i fjor, skriver Financial Times.

Veksten i år vil trolig bli den samme og dermed høyere enn i samtlige G7-land, spår IMF.

Olje og våpen

Russlands president Vladimir Putin benytter anledningen til å komme med et stikk til kritikerne i Vesten. – De kommer ikke til å lykkes. Økonomien vår vokser i motsetning til deres, sa han nylig i en tale i Tula, hjertet av Russlands våpenindustri.

Den russiske invasjonen og krigføringen i Ukraina har fått den russiske stat til å investere store beløp i våpenproduksjon.

Kombinert med høye eksportinntekter fra olje- og gass har det gitt russisk økonomi et skikkelig løft, konstaterer Financial Times.

Advarer

Økonomer advarer likevel om at det kan komme alvorlige tilbakeslag. For mens russisk økonomi tidligere var svært avhengig av olje- og gassinntekter, avhenger nå stadig mer av våpenproduksjon, påpeker de.

– Jo lengre krigen varer, jo mer avhengig blir landets økonomi av militære investeringer, konkluderer Wien-instituttet for internasjonale økonomiske studier (WIIW) i en fersk analyse. Når krigen en dag tar slutt, kan det derfor føre til full kollaps i russisk økonomi, advarer de.