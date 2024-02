Kravet inkluderer boten på 354,9 millioner dollar pluss renter. Sistnevnte er på nesten 100.000 dollar per dag. Betalingskravet tilsvarer 4,76 milliarder kroner med dagens kurs.

Trump ble 16. februar dømt for å ha manipulert verdiene av eiendelene sine for å oppnå bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper.

Trump ble også fradømt retten til å lede selskaper i New York i tre år. De to eldste sønnen hans – som også var saksøkt sammen med selskapet Trump Organization – ble utestengt i to år.

Trump har beskyldt både New Yorks justisminister Letitia James og dommer Arthur Engoron – som begge er demokrater – for korrupsjon. Ekspresidenten sier saken mot ham er en del av en heksejakt utført av hans politiske motstandere.