– Frykten for å få havnespy inn i Oslofjorden er reell. Oslofjorden er sammen med Vestlandet det området i Norge med størst skipstrafikk fra utenlandske havner, i tillegg til mange fritidsbåter. Vi er derfor glade for at havnespy foreløpig ikke er funnet i fjorden, sier fungerende direktør Torfinn Sørensen i Miljødirektoratet.

Lokale dykkerklubber har gjort søk etter havnespy i Ytre Hvaler og Fredrikstad, som er de nærmeste områdene til Koster. Foreløpig er ikke den skadelige fremmedarten funnet der.

Havnespy kommer opprinnelig fra Japan og sprer seg med skips- og båttrafikk, tener og annet fiskeutstyr. Arten legger seg som store tepper på havbunnen og fortrenger alle andre arter, noe som kan få store konsekvenser for økologien og naturmangfoldet i norske havområder.