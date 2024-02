Åtte barn blant de sårede i masseskyting i Kansas City

Av de 22 som ble skutt etter Superbowl-paraden i Kansas City, er minst åtte barn, ifølge myndighetene. Minst en person ble drept i skytingen, og tre personer er pågrepet.

Flere av de sårede har livstruende skader. Motivet bak skytingen er foreløpig ukjent. Skytingen skjedde etter at NFL-laget Kansas City Chiefs og deres støttespillere hadde feiret søndagens Superbowl-seier. Etter angrepet har president Joe Biden igjen tatt til orde for et forbud mot såkalte angrepsvåpen i USA.

Spesialetterforsker ber høyesterett la valgrettssaken mot Trump starte

Spesialetterforsker Jack Smith ber USAs høyesterett om å avvise ekspresident Donald Trumps påstand om at han er immun i den føderale rettssaken mot ham om valgpåvirkning.

Videre ber Smith om at rettssaken mot Trump får oppstart snarest. Trumps forsvarere ba tidligere i uka høyesterett om å utsette rettssaken, og argumenterte med at han er immun fra anklagene fordi han var president i det aktuelle tidsrommet.

– Nasjonen har stor interesse av å se anklagene bli behandlet av retten, skriver Smith i sin anmodning. Videre påpeker han at dette vil være i offentlighetens interesse, fordi «en tidligere president er tiltalt for å ha konspirert for å undergrave valgprosessen, slik at han kunne forbli i embetet».

Canada, Australia og New Zealand ber om umiddelbar våpenhvile på Gazastripen

Statsministrene i Canada, Australia og New Zealand ber i en felles uttalelse om en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen. Det skjer etter meldinger om at Israel planlegger å gå inn i byen Rafah sør i Gaza med bakkestyrker.

– Vi er dypt bekymret over indikasjoner på at Israel planlegger en bakkeoffensiv i Rafah. En militæroperasjon i Rafah vil være katastrofal, heter det i en uttalelse fra de tre landenes statsministre.

– En umiddelbar humanitær våpenhvile trengs umiddelbart, heter det videre.

Brann i Halden slukket

Brannvesenet har slukket brannen i en leilighet en boligblokk i sentrum av Halden natt til torsdag. Ni personer som bodde i blokken, er evakuerte til et hotell.

Politiet i Øst skrev på X/Twitter rett før klokken 2 at brannvesenet har kontroll på brannen, og litt senere bekreftet de at den var slukket. Politiet meldte først om brannen klokken 1.19 natt til torsdag.

Det er ikke meldt om noen skadde, bortsett fra at en beboer er sendt til sykehus etter å ha blitt tatt hånd om av helsepersonell på stedet. Vedkommende kan ha fått i seg en del røyk da det var mye røyk i forbindelse med brannen.

Ukraina utsteder flyalarm etter advarsel om bombefly

Ukraina utstedte nasjonal flyalarm tidlig torsdag, etter at luftforsvaret varslet at en gruppe bombefly hadde tatt av fra en base i Russland.

– Avgangen til flere Tu-95 fra Olenja-flyplassen ble registrert, skrev det ukrainske luftforsvaret på Telegram. Flyplassen ligger i Murmansk-regionen. Senere skrev luftforsvaret at raketter var «på vei mot Kyiv», og byens ordfører melder at luftforsvarssystemene kjemper mot et angrep.

I slutten av desember brukte Russland samme flytype til å gjennomføre en bølge med luftangrep mot ukrainske byer, blant dem hovedstaden Kyiv, der til sammen 39 mennesker ble drept.