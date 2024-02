– Lunar er overrasket over rettens konklusjon, og vil anke dommen, skriver banken i en epost til NTB.

Mandag ettermiddag ble det kjent at Lunar Bank må betale Instabank-aksjonærene en erstatning på 1,77 kroner per aksje i en fersk dom fra Oslo tingrett.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte dommen.

Erstatningen blir samlet sett på 530 millioner kroner, ifølge avisen.

Det har gått snart to år siden Lunar Bank la inn bud på forbrukslånsbanken Instabank. Kjøpet var mislykket, da Lunar ikke klarte å imøtekomme Finanstilsynets krav om tilfredsstillende mengde egenkapital. Til slutt saksøkte aksjonærene banken.

– Vi mener at vi har gjort alt i vår makt for å fullføre avtalen. Vi er derfor overrasket over at retten er kommet fram til en annen konklusjon. Vi ser fram til å igjen forklare vår side av saken for lagmannsretten, og har tillit til at ankesaken vil føre til en annen avgjørelse administrerende direktør Vibeke Bak Solok i Lunar Bank.

– Det ser ut som en god og grundig dom, men jeg har ikke studert den nøye ennå, sier saksøkernes advokat Henning Harborg i advokatfirmaet Thommessen til E24.