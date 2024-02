– Jeg ville blitt gal om jeg ikke fikk jobbe, sier skuespillerveteranen. Som denne uken på ny blir å se i det nytolkede science fiction-universet som den onde og grotesk fete baron Vladimir Harkonnen når «Dune 2» har premiere.

Rollen medførte at han tilbrakte dagene i en såkalt fat suit, som tok mange timer å få på hver morgen.

– Jeg jobbet bare annenhver dag, jeg fikk utslett og gnagsår, forteller Skarsgård, som brukte en vest med ledninger som pumpet isvann rundt i drakten.

– Jeg drakk ingenting hele dagen, og jeg tok et par tabletter om morgenen som stoppet alt, så jeg behøvde ikke gå på toalettet, røper han fra innspillingen av storfilmen. Om det er verdt det?

– Jeg gjør ingenting primært for å tjene penger. Jeg gjør alt fordi jeg synes det er gøy. Jeg går mellom store og små filmer og jobber bare fire måneder i året, sier Stellan Skarsgård.

Forventningene til «Dune 2» er store, etter at forløperen «Dune» fra 2021 – også den i regi av Denis Villeneuve – ble nominert til ti Oscar-priser og vant seks av dem. Den spilte inn 402 millioner dollar på verdensbasis, noe som er det nest høyeste for en film laget for strømmetjenesten HBO Max, ifølge Deadline.

Norsk gallapremiere for «Dune» er i kveld på Colosseum kino i Oslo, mens ordinær kinopremiere er 28. februar. Opprinnelig skulle andre film ut hatt premiere i november i fjor, men datoen ble flyttet på grunn av skuespillerstreiken.