Amerikansk etterretning mener å vite at Russland nå sitter på teknologi som kan benyttes i romvåpen, men at landet ikke har utviklet noe operativt våpen for dette, sier en talsmann for president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby.

Et slikt våpen vil kunne benyttes mot satellitter i verdensrommet, men det vil ikke kunne forårsake fysiske ødeleggelser på jorda, sier han.

– Dette er for det første ikke et aktivt våpen som er utplassert, og selv om Russlands forsøker å utvikle en slik kapasitet, utgjør det ingen umiddelbar trussel, sier Kirby.

– Vi snakker ikke om et våpen som kan benyttes til å angripe mennesker eller forårsake fysisk ødeleggelse her på jorda, sier han.

Kirby kommenterte torsdag ikke opplysninger fra kilder ABC News har snakket med, som hevder at det kan være snakk om atomvåpen.

Påstanden om dette ble avvist som «ondsinnet oppspinn» av Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov torsdag.

– Dette er enda et knep fra Det hvite hus, sa han til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.