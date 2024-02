– Klageandelen er høy, og det er tydelig at mange forbrukere opplever utfordringer med Tesla, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet og fortsetter:

– De tre merkene som havner på klagetoppen har alle hatt vekst i bilbestanden, noe som kan tyde på at det er litt for mange barnesykdommer på de nyere bilmodellene.

Tesla, Audi og BMW var alle på toppen av klagestatistikken i fjor. I andre enden er Toyota, som skiller seg med få klager til tross for mange biler på veien og høyt snittalder i bilparken.

I januar trådte imidlertid endringer i forbrukerlovgivningen i kraft. Blant annet kan ikke næringsdrivende selge bil med forbeholdet «selges som den er». I tillegg har det nye regelverket utvidet den omvendte bevisbyrden fra seks måneder til to år.

– Det betyr at feil og mangler som oppstår de første to årene antas å være selgers ansvar. Om selger ikke vil stå for utbedring er det de som må bevise at feilen ikke er selgers ansvar. Dette gjør det mye lettere å være forbruker i bilmarkedet, sier Iversen, som håper det vil bidra til færre klager de neste årene.