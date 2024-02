– Etter 50 år med tradisjonell TV-sending har Spellemann valgt å gå en litt annen vei i år. Gjennom samarbeidet med Amedia og Nettavisen håper vi å nå enda bredere ut, til publikum i hver eneste del av Norge, gjennom lokale og sentrale kanaler.

Det sier Erlend Gjerde, som er styreleder i Spellemann, i en pressemelding ifølge Nettavisen.

Målet med årets Spellemann er å nå bredere og større enn tidligere, spesielt til den yngre målgruppen, sier han.

Utdelingen 4. april skal sendes direkte og gratis med Nettavisen som hovedplattform. Amedia, som er landets største utgiver av aviser med totalt 89 lokalaviser, i tillegg til Nettavisen, Nationen, elleve lokale nettsteder, fire fagtidsskrifter og én lokalradio, skal også bidra til dekning.

– Spellemann har hatt en lang og trofast tradisjon for en årlig gjennomføring og hedring av landets artister, og Nettavisen skal sørge for en solid dekning av dette, sier nyhetssjef for kjendis og underholdning, Julie Solberg, i Nettavisen.

Spellemannprisen ble opprettet i 1972.