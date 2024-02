– Dokumentene viser at Økokrim ikke har foretatt seg ett eneste etterforskningsskritt i saken. Ingen avhør. Ingen bevissikring. Ingen vurderinger. Ingenting, sier Elden i en pressemelding.

Tidligere i februar fikk den tidligere kultur- og likestillingsministeren en telefon fra Økokrim om at hun var under etterforskning, hadde etterforskningen pågått i godt over tre måneder.

Økokrim-sjef Pål Lønseth bekreftet dette og at Trettebergstuen etterforskes for overtredelse av straffelovens bestemmelser om tjenestefeil i forbindelse med habilitetssakene.

Trettebergstuen trakk seg som kultur- og likestillingsminister i juni i fjor etter at hun hadde brutt habilitetsreglene.

Lite aktivitet

Ifølge Elden har det vært lite aktivitet i etterforskningen. Han sier at det eneste som har skjedd hittil er at Riksadvokaten har sendt et kort brev til Økokrim i september hvor han ber Økokrim vurdere å åpne etterforskning.

Deretter skal Økokrim-sjef Lønseth ha skrevet et kort notat i oktober om at det åpnes etterforskning, før en etterforsker har skrevet ett kort notat om telefonsamtalen vedkommende hadde med Trettebergstuen rett før pressemeldingen ble sendt ut.

Utover det har ikke Økokrim foretatt seg noe som helst i saken, ifølge advokaten.

– Tragikomisk

– Dette er rett og slett tragikomisk. Det fremstår svært uklart på hvilket grunnlag Økokrim-sjefen valgte å åpne etterforskning, men når han først velger å gjøre det så må de jo faktisk etterforske, sier han.

– Det eneste Økokrim gjør nå er å gjeninnføre gapestokken i Norge ved å sende ut pressemeldinger som etterlater et helt annen inntrykk enn hva som er de faktiske forholdene.

Elden, som representerer Trettebergstuen i saken, ber Økokrim om «faktisk» å etterforske saken.