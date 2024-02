Brannen oppsto på loftet i gården som ligger i krysset mellom Waldemar Thranes gate og Ullevålsveien og ble meldt klokken 1.22 natt til fredag. Rundt 30 personer er evakuert fra bygningen.

En time senere opplyser Oslo brann- og redningsetat at brannen har spredt seg til hele loftet på bygningen.

– Dette er en stor brann, hele loftet står i brann, og vi er naturligvis redd for kirken som ligger klemt inntil bygården. Vi forsøker å hindre spredning. Vi har 16 biler på stedet, og har hentet inn ressurser fra nabokommunene, sier vaktkommandør Rune Elstad i brannvesenet til NTB.

Nabobygningen er Markus kirke, innviet i 1927. Kirken regnes som et verneverdig kulturminne og er listeført av Riksantikvaren.

– Det er en del evakuerte, pluss minus 30 personer, er det vi har fått oppgitt. Det er foreløpig ikke meldt om skadde, forteller operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet opplyser at de har kontroll på alle beboere som bor i leilighetene under der brannen startet. En person sjekkes for røykskader.

All trafikk i Waldemar Thranes gate og Ullevålsveien er stanset inntil videre.