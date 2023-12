Bakgrunnen for påstanden er at regjeringen ikke har støttet erklæringer som oppfordrer til rask utfasing av all fossil energi.

– Vi stiller oss nå ved siden av Saudi-Arabia, Russland og andre land som ikke ønsker den typen formuleringer vedtatt på klimatoppmøter, sa Venstre-nestleder og tidligere klimaminister Sveinung Rotevatn i Stortinget onsdag.

Støre avviser denne analysen.

– Rotevatn er fjernt fra virkeligheten i disse forhandlingene. Det han sier her, er rett og slett feil, sier Støre til NTB.

Han legger til at regjeringen er mer opptatt av å iverksette tiltak enn å undertegne erklæringer som har kommet i forkant av klimatoppmøtet i Dubai.

I likhet med svært mange andre stats- og regjeringssjefer deltar Støre på klimatoppmøtet fredag og lørdag.