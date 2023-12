– Det er viktig med en forsvarlig flytting av de innsatte og ansatte. Vi vil se på hvilke tiltak vi kan gjøre for at det blir forsvarlig å ha drift på Bredtveit en tid til, sier regiondirektør i Kriminalomsorgen, Stig Meisler Storvik til NRK.

Statsbygg vil stenge Bredtveit midlertidig på grunn av bekymring for brannsikkerheten.

Den midlertidige stengningen ble besluttet på tirsdag i et møte mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Kriminalomsorgen region øst og Statsbygg.

Statsbygg er eier av bygningsmassen, og basert på en brannteknisk gjennomgang konkluderer de med at bygningsmassen er i svært dårlig stand. De er særlig bekymret for brannsikkerheten.

– Fengselet vil bli stengt så snart de innsatte er ivaretatt i egnede fengsler, har Kriminalomsorgsdirektoratet tidligere skrevet i en pressemelding.

Kriminalomsorgen er nå i gang med å lage en rapport for å finne ut hva som må til for å utsette flyttingen. Storvik sier at man ikke kan flytte et fengsel over natten.