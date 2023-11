Det er dermed fortsatt et stykke igjen til mandag morgen, da hovedindeksen var på over 1312 poeng.

Ifølge Finansavisen falt John Fredriksen-rederiet Frontline med 5,3 prosent fordi kvartalsrapporten viste et svakere driftsresultat enn ventet.

Børsdagen blir ellers karakterisert som oljesmurt, etter at flere nyhetsbyråer meldte at Opec-landene var blitt enige om et produksjonskutt på en million fat olje om dagen i første kvartal neste år.

Ved stengetid kostet et fat nordsjøolje rundt 83,60 dollar, men i 17.45-tiden har prisen falt til rundt 80,50 dollar.

Equinor ble dagens mest omsatte aksje, og kursen steg etter at nyheten kom om at de selger seg ut av Nigeria, skriver E24.

Dagens vinner av selskapene på hovedindeksen ble Northern Drilling (+ 29,79).

Ute i Europa ved 17.45-tiden hadde CAC 40 i Paris en oppgang på 0,63 prosent, DAX 30 i Frankfurt steg med 0,40 og FTSE i London opp 0,41 prosent.