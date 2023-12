Tengs beskriver de to timene da dommen ble lest om som lange og sier til Haugesunds Avis at han skjønte hvor det bar hen den siste halvtimen.

– Jeg var på en måte forberedt på alt, men jeg trodde jo at han kom til å bli dømt. Akkurat nå er jeg vel i et slags sjokk, tror jeg, sier Tengs.

Datteren, Birgitte, var 17 år da hun ble brutalt drept på Karmøy i mai 1995. To personer har blitt dømt for drapet, og begge er senere frifunnet.

Tirsdag ble Johny Vassbakk frikjent av Gulating lagmannsrett etter å ha blitt dømt til 17 års fengsel. Politiet og påtalemyndigheten fikk tirsdag kraftig kritikk av lagdommer Jarle Golten Smørdal for arbeidet med saken.

Vassbakk ble pekt ut som gjerningsperson etter funn av et DNA-spor på Tengs' strømpebukse da Kripos' Cold Case-gruppe så på saken på ny for noen år siden. Også Birgitte Tengs' fetter ble dømt etter at politiet fremprovoserte en falsk tilståelse hos ham på 90-tallet, men han ble også frifunnet i lagmannsretten.

Tengs tror ikke saken noen gang vil få en løsning.

– Og kommer de nå med en tredje person, kommer jeg til å distansere meg totalt. Jeg tror ikke jeg orker mer.

Minnet etter datteren er likevel fortsatt klart for Torger Tengs selv om de to mennene politiet har pekt på som gjerningspersoner, har fått mye oppmerksomhet.

– Jeg husker Birgitte akkurat sånn. Som ei uavhengig og trygg jente. Livsglad og flink på skolen, sier han til Haugesunds Avis.