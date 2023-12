Etter å ha møtt kong Harald på Slottet, sto turen for nasjonalforsamlingen.

Zelenskyj signerte som alle prominente gjester en gjesteprotokoll og møtte alle de parlamentariske lederne før talen til hele Stortinget.

– Jeg ville se dere i øynene og takk dere personlig, sa presidenten til dem.

Stortingspresident Masud Gharankani gjentok beskjeden fra det norske folk og fra politikerne som han ga til Ukrainas leder da han besøkte landet.

– Vår støtte er tydelig og langsiktig, sa han til Zelenskyj. Det er en stor ære for oss at du kommer til Norge og Stortinget, som er hjertet for vårt demokrati, sa stortingspresidenten.

– Når du kommer hit, møte du kolleger, men du møter også gode venner, understreket han.