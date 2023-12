– Ytterligere kontroll av bruelementet er påkrevd. Ukjent hvor lenge det blir stengt, skriver Innlandet politidistrikt på X/Twitter.

Operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder opplyser til NTB at de fikk melding om hendelsen klokken 13.41.

– Føreren, en mann i 20-årene, hadde en kran som var litt for høyt oppe. Det er ikke blitt noen personskader i forbindelse med hendelsen, sier operasjonslederen.

Han forteller at lastebilsjåføren er anmeldt, og at det er opprettet sak.

Bernhoft von Obstfelder forteller videre at det er skiltet omkjøring via lokalvei. Det er også mulig å kjøre over Brøttum om man skal til eller fra Lillehammer.

– Det er en del trafikale utfordringer på stedet, sier operasjonslederen.