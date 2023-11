Våpenhvilen forlenges

Den midlertidige våpenhvilen mellom Israel og Hamas forlenges. Det bekreftet det israelske forsvaret (IDF) like før klokken 6 i dag morges norsk tid. Da gjensto det et kvarter før fristen for den eksisterende våpenhvilen skulle utløpe.

I uttalelsen fra IDF heter det at våpenhvilen forlenges «i lys av meklernes innsats for å fortsette prosessen med å frigi gisler».

Henry Kissinger er død

Henry Kissinger (100), en av USAs mest markante utenriksministre i landets historie, døde i sitt hjem i delstaten Connecticut i går. Det opplyste rådgivningsselskapet Kissinger Associates som Kissinger grunnla og ledet siden 1982, i en uttalelse i natt norsk tid.

Kissinger var fortsatt aktiv etter at han fylte 100 år i mai i år, med deltakelse i møter i Det hvite hus, publisering av en bok om lederskapsstil, og han vitnet foran en komité i Senatet om Nord-Koreas atomtrussel. I juli dro han på et overraskende besøk til Beijing der han møtte Kinas president Xi Jinping.

FN-sjefen: Utfasing av fossil energi må være målet

Klimakonferansen COP28 i Dubai må ha som mål å sørge for fullstendig utfasing av fossile energikilder. Det sier FNs generalsekretær António Guterres i et intervju med nyhetsbyrået AFP i forkant av klimatoppmøtet som starter i dag.

FN-sjefen advarer om «full katastrofe» for menneskeheten dersom det ikke blir gjort noe. Konferansen skal vare i to uker. Guterres skal selv delta der.

Mann pågrepet etter brann i Halden

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for ildspåsettelse etter en brann i et leilighetsbygg i Tistedal i Halden natt til torsdag. Brannen startet på loftet i det tre etasjer høye leilighetsbygget, som har fått store skader i brannen. I alt ble 21 personer evakuert under slokkearbeidet. To personer ble sendt til legevakten for sjekk etter å ha pustet inn røyk.

– Den mistenkte ble pågrepet på stedet klokken 4, forteller operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til NTB. Han opplyser at mannen de tror står bak brannen ikke bodde i blokken selv.

Studie: Fire av ti trygdede i Norge taper på å jobbe

Det skal lønne seg å jobbe, sier arbeidsminister Tonje Brenna (Ap). Men forskning viser at 40 prosent av dem som går på trygd går i minus om de jobber, skriver Klassekampen.

Blant husholdningene som økte arbeidsinntektene fra 2017 til 2018, fikk nesten 40 prosent dårligere familieøkonomi, mens 60 prosent fikk bedre råd. Det viser forskning fra Oslomet.

13 døde i brann i Kasakhstan

13 personer er omkommet i en brann på et hostell i Kasakhstans største by Almaty.

Brannen i den tre etasjer høye bygningen brøt ut tidlig i dag morges lokal tid. Det var 72 overnattingsgjester på hostellet. 59 av dem klarte å komme seg ut i tide, mens de 13 som omkom, døde av kullosforgiftning, ifølge myndighetene.