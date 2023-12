De første meldingene om brannen var dramatiske.

– Vi har fått melding om at en buss står i full fyr og er på vei mot stedet, sa operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB ved 19.40-tiden.

Brannen ble slukket etter kort tid, men bussen ble helt ødelagt i brannen. Bussen sto under broen som bybanestoppet på Lagunen ligger på da brannen oppsto, og bybanetrafikken måtte stanses.

Natt til lørdag opplyser politiet at to mindreårige gutter er mistenkt i saken.

– Det er vitneopplysninger og annen etterforskning som har ledet til mistanken mot de to tenåringene. Foresatte er varslet. Vi mener å ha en viss oversikt over hendelsesforløpet, men vil etterforske saken videre. Det forteller operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Konstituert regionsjef Frank Aadland i kollektivselskapet Tide, sier til Bergensavisen at han priser seg lykkelig over at bussen sto stille da brannen startet.

– Det ville vært annerledes om dette hadde skjedd mens bussen var i rute med passasjerer om bord. Men det er klart at dette er et sjokk, sier Aadland.