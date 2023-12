– Det var noe uenighet om betalingen, og det førte til at sjåføren slo og sparket sine to passasjerer. han slo dem også med et jernrør, og de ble fratatt 3000 kroner, forteller vaktsjef Jens Møller i Københavns Vestegns politidistrikt.

Overfallet skjedde nær kjøpesenteret Big i Herlev lørdag kveld.

De to passasjerene pådro seg lette skader. Ifølge politiet er den ene av dem i 55-60-årsalderen mens den andre skal ha vært sønnen hans.

Politiet hadde natt til søndag ikke pågrepet sjåføren, som kjørte en sort BMW.

Møller sier at det er mer piratdrosjevirksomhet i førjulstiden enn ellers. Han advarer folk mot å benytte de ulovlige drosjene.

– Det er mange måter det kan gå galt på. Hvis det er uenighet om betaling, er man jo ikke sikret på samme måte som man er når man kjører med en autorisert drosje, sier Møller.