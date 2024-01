Politiet opplyser at gassbussene er utstyrt med sikkerhetsventil.

– Så det vurderes at det er ikke er fare for eksplosjon. Evakuering er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, opplyser Øst politidistrikt.

Hittil har det tatt fyr i seks busser, opplyser politiet.

– Brannen har spredt seg til flere busser med fortsatt spredningsfare til enda flere busser. Brannvesenet jobber aktivt med slukking. Ansatte fra busselskapet jobber med å flytte busser vekk som ikke har tatt fyr, for å begrense spredningen, opplyser politiet.

Vaktleder Ole-Martin Isebakken opplyser til VG at bussene som brenner, står i god avstand til annen bebyggelse. Politiet opplyser at røyken ikke rammer noe av bebyggelsen i området.

– Det er inne på et eldre industriområde med god avstand til annen bebyggelse, sier Isebakken. Han legger til at bussene står ute under åpen himmel.