Det er meldt kraftig nedbør natt til mandag og mandag. Kombinert med den store mengden snø i gatene, kan dette skape trafikkaos.

– Byrådet oppfordrer til hjemmekontor for alle som har mulighet til å jobbe hjemmefra for å sikre at dem som trenger det mest får tilgang til kollektivtransport, skriver byrådet i en pressemelding.

I tillegg oppfordres alle som kan unngå det, om å la være å kjøre bil mandag. Flere steder på Østlandet holdes de videregående skolene stengt mandag, men Oslo har bestemt å holde dem åpne.

– Jeg ber om at Oslos innbyggere følger rådene fra kollektivselskapene og andre råd fra myndighetene og ta sine forholdsregler når de skal ferdes ute hvis det for eksempel blir ekstremt glatt, understreker byrådsleder Eirik Lae Solberg.