På grunn av været og veldig dårlig sikt ble det innført opphold i landingene på Oslo lufthavn klokken 15.40.

– Flyene klarer ikke å se landingslysene, sa pressevakt Øystein Løwer i Avinor til VG , som først skrev om saken.

Da måtte flere fly sirkle over og vente på landingstillatelse, mens andre fly snudde.

Like over klokken 16 opplyser pressevakt Øystein Løwer i Avinor til TV 2 at flyene igjen får lande på Gardermoen.

Han sier trafikken går som normalt, men at det vil bli forsinkelser utover ettermiddagen, som følge av sent innkomne fly.