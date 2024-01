– Vi er fortvilet. Alle elever har rett til å oppleve å ha en trygg hverdag på skolen, og trivsel er helt avgjørende for at elevene skal klare å lære. Elevene skal vite at deres trivsel tas på høyeste alvor, sier utdanningspolitisk talsperson Grete Wold i SV til NTB mandag kveld.

Tidligere samme dag viste Elevundersøkelsen for 2023 en klar økning blant elever i grunnskolen som opplever mobbing.

Utdanningsdirektoratets årlige elevundersøkelse gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole.

2023-tallene viser at økningen skjer på alle trinn i grunnskolen. 13 prosent av elevene på 7. trinn oppgir at de har vært utsatt for mobbing, mens på 10. trinn er andelen 11 prosent.

– At stadig flere elever opplever mobbing er noe som må bli tatt på alvor. Å forby mobilen i skolen blir en for enkel løsning på et sammensatt problem.