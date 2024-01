Oljefondet presenterer sine hovedtall for 2023

Oljefond-sjefen Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande presenterer hovedtallene i oljefondet for fjoråret. Samtidig vil eksperter i oljefondet orientere om markedet i enkelte sektorer.

Kommer statsministeren seg til Tromsø?

Hvert år samles flere profilerte personer innenfor politikk, næring og forskning på Tromsø-konferansen Arctic Frontiers. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og flere statsråder er blant de som i utgangspunktet skal delta på konferansen tirsdag. Mandag ble imildertidig flere flyginger til Nord-Norge innstilt på grunn av uvær.

Fransk statsbesøk i Sverige

Frankrikes president Emmanuel Macron er på statsbesøk i Sverige tirsdag og onsdag i Stockholm etter invitasjon fra kong Carl Gustaf.

Toppmøte om karbonfangst og lagring i Brussel

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og EUs energikommissær Kadri Simson vil være blant innlederne på CSS-konferansen i Brussel. Under konferansen skal partene diskutere karbonfangst og lagring.

Pride-uke i hockeyens eliteserie

Når pucken droppes i eliteserien i ishockey tirsdag kveld, er alle lagene iført spesialdesignede drakter med regnbuefarger på draktene.

Kampanjen er et ledd i et samarbeid med Oslo Pride for å rette oppmerksomheten mot mangfold og inkludering i hele ishockeymiljøet.