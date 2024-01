Dermed må andre helikopterbaser ta seg av beredskapen natt til tirsdag, opplyser pressevakt Hedda Holt ved Oslo universitetssykehus til VG.

Holt opplyser at problemene trolig ikke vil vedvare etter at den kommende natten er over. Hun forsikrer at Oslo universitetssykehus’ beredskap ikke rammes, og at andre ambulansehelikoptre er klare til innsats.

Norsk Luftambulanse har to ambulansehelikoptre med døgnkontinuerlig beredskap på basen i Lørenskog : Ett Airbus H145 og ett Airbus H135.