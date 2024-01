Ombudene blir til Barnehage-, skole- og lærlingeombudet i Oslo. Det nye ombudet får et bredere ansvarsområde, og skal dekke hele barnehage- og opplæringsloven for barn og unge, skriver Dagsavisen.

– Ordningen har fungert bra, men det som har vært utfordringen er at de ikke har dekket hele lovverket, og det har vært uklart for brukerne hva som sorterer under hvilket ombud, sier skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H) til Dagsavisen.

Saken ble behandlet i byrådet torsdag og sendes nå til bystyret.