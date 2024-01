Også Diplom-Is og Fjordland har fått en dispensasjon, skriver Nationen.

På grunn av manglende melkeproduksjon i Norge har Tine måttet bruke opptil 2,5 prosent tysk melkepulver i noen av sine yoghurter. Det bryter egentlig med Nyt Norges krav om 100 prosent norsk råvare i egg- og melkeprodukter. Likevel har de fått dispensasjon til å fortsette å bruke merket i en tidsavgrenset periode.

Diplom-Is, som er heleid av Tine, og Fjordland, som Tine eier 51 prosent av, har også fått lov til dette. For Diplom-Is er det snakk om enkelte toliterspakninger med is, mens for Fjordland er det enkelte yoghurter og grøter.

Diplom-Is vil stemple «SMP fra EU» på de berørte produktene, og jobber med å tak i emballasje uten merket.