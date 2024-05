Politiet kom over mannen, som hadde kuttskader i ansiktet, natt til lørdag.

– Ambulanse er på stedet. Mannen opplyser at det er snakk om en voldshendelse, sier operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Det er snakk om et kutt under et øye, ifølge Holst-Dyrnes. Det er ikke meldt om at det er brukt noen gjenstand til å utføre volden.