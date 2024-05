– Innsatsleder er på stedet. En paraglider skal ha endt i fjellveggen noen hundre meter under toppen på Kyrkjetaket, skrev operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes i Møre og Romsdal politidistrikt i en melding til pressen klokken 22.29.

Både et legehelikopter og et redningshelikopter ble sendt til stedet. Tilstanden er foreløpig ikke kjent.

– Mannen har vært kontaktbar etter at han endte i veggen, opplyser Holst-Dyrnes til VG.

Den skadede mannen var en del av et turfølge på tre, og det var en av de andre i følget som varslet nødetatene.

Kyrkjetaket er et 1439 meter høyt fjell øst for Åndalsnes. Det er et av de mest kjente turmålene i Romsdalen.