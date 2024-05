– Alle får minimum et kronetillegg på 20.000, som sikrer reallønnsvekst for alle LO-medlemmene. Dette er en seier for oss, uttaler Per Egil Johansen, forhandlingsleder for LO Kommune Oslo i en pressemelding.

– Forhandlingssammenslutningene Unio, Akademikerne og YS-K Oslo har også godtatt det samme resultatet. Det er en styrke for arbeidstakersiden at vi har kommet fram til en felles avtale, sier Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Oslo.

For de med høyere lønn, fra lønnstrinn 30 og høyere blir lønnsøkningen på 3,7 prosent. Lønnsøkningen har virkningsdato fra 1. mai.

Lokale forhandlinger

1,3 prosent er satt av til lokale forhandlinger.

– Dette var ikke noe vi ønsket oss, innrømmer Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Oslo.

Forhandlingspartner i Akademikerne i Oslo kommune, Julius Okkenhaug, mener derimot at dette er et viktig punkt i avtalen.

– Vi er glade for at vi har forbedret systemet for lokale forhandlinger for våre medlemmer og at der er satt av midler til lokale forhandlinger, uttaler forhandlingsleder Okkenhaug.

– Håper de ansatte blir fornøyde

Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) håper de ansatte er fornøyde.

– Vi har jobbet for en løsning hvor Oslo kommune er en moderne og attraktiv arbeidsplass, og mener lokale forhandlinger bidrar til dette. Vi har fått et resultat som jeg håper at de ansatte blir fornøyde med, sier Bjercke.

Han forteller at avtalen gir økt trygghet og bedre tjenester for kommunens brukere.

Oslo kommunes forhandlingssjef sier det har kostet å komme fram til en enighet.

– Meklingen har vært krevende, men det har vært en god og konstruktiv tone mellom partene, sier Harald Nævdal.

Økning i tillegg

Oppå lønnsøkningen kommer også økning i flere tillegg, noe som var viktig for YS.

– Økningen av satsene på ulempetillegg var et viktig krav for oss. Vi er glade for at Oslo kommune til slutt kom oss i møte. Dette er en viktig anerkjennelse av belastningen med å jobbe turnus, sier YS' forhandlingsleder Mona Bjørnstad.

Blant annet økes laveste ulempetillegg fra 55 til minimum 70 kroner, og øverste sats heves fra 125 til 130 kroner.

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav. Medlemmene er sikret reallønnsvekst slik at den enkelte får mer i lommeboken, og lørdags- og søndagstilleggene er økt. Dette vil være et viktig bidrag for mer heltid i Oslo kommune, forteller Bjørnstad.