Fire siktet for drapsforsøk etter skyting på Bryn

Fire personer ble i natt pågrepet etter skytingen på Bryn i Oslo i går kveld. De fire pågrepne har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer.

– I løpet av natten har vi pågrepet fire personer. Alle fire er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, sier krimleder Kjersti Myhre i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet holder foreløpig kortene tett til brystet i saken. De bekrefter at det ble avfyrt skudd, men vil ikke si hvor mange. Drapsseksjonen vil komme med mer informasjon om saken i løpet av dagen, sier Myhre, som opplyser at politiet ikke har snakket med den fornærmede i saken.

Kirkeknivstikking var terror

Knivstikkingen i en kirke i Sydney i går, der flere personer ble såret, var en terrorhandling. Det uttalte australsk politi på en pressekonferanse i dag. En 15 år gammel gutt er pågrepet i saken. Angrepet skjedde i den assyriske ortodokse Christ The Good Shepherd Church der biskop Mar Mari Emmanuel holdt en gudstjeneste. Talen ble strømmet på nettet.

Bildene viser en tenåring som gjør et byks framover og stikker biskopen på talerstolen. En annen person i kirken ble også knivstukket. I tillegg ble tre andre skadd. Utenfor kirken støtte opprørspoliti sammen med demonstranter som forsøkte å ta seg inn i kirken. Rundt 30 personer ble skadd i sammenstøtet, og minst to politifolk ble sendt til sykehus med skader.

Større økonomisk vekst enn ventet i Kina

Kinas økonomi vokste 5,3 prosent i første kvartal. Veksten var langt høyere enn forventningene. Analytikere som Reuters har spurt, hadde sett for seg en vekst på 4,6 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år.

På kvartalsbasis økte bruttonasjonalproduktet 1,6 prosent fra siste kvartal i fjor til første kvartal i år. Her hadde analytikerne forventet en vekst på 1,4 prosent.

Ulike støttepakker for Ukraina og Israel

Representantenes hus' speaker Mike Johnson varsler at det denne uken skal stemmes over separate støttepakker, ikke en felles pakke, for Ukraina og Israel.

En pakke er allerede vedtatt i Senatet og har en samlet ramme på 95 milliarder dollar, i overkant av 1000 milliarder kroner. Den omfatter støtte til Israel, Ukraina og andre allierte. Det hvite hus, demokratene og republikanere i Senatet har ønsket at det er denne pakken som skal legges fram til avstemning i Representantenes hus, men Johnson varsler at pakken blir delt opp. Det skjer etter motstand fra konservative republikanere og Donald Trump, som blant annet ikke vil gi bevilgninger til Ukraina, men lån.

Alvorlig ulykke på Atlanterhavsveien på Nordmøre

En bil kjørte av veien og havnet i fjellveggen på Atlanterhavsveien på Nordmøre i går kveld. – Vi fikk første melding om hendelsen fra en bilist som kom kjørende bak klokken 23.11. Ulykken har skjedd før dette, men vi er ikke sikre på når, sier operasjonsleder Ragnvald Rasmussen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Ulykkesgruppen fra Statens veivesen og krimteknikere fra politiet undersøkte ulykkesstedet i natt. Ifølge politiet var bilføreren alene i bilen. Årsaken til utforkjøringen er ikke avklart.

USAs presidentpar tjente 6,7 millioner kroner

USAs president Joe Biden og førstedame Jill Bidens samlede inntekt endte i fjor på 620.000 dollar, eller 6,7 millioner kroner, en økning på 7 prosent fra året før. Paret betalte 23,7 prosent føderal inntektsskatt. Det viser selvangivelsene som Biden-paret la fram i natt norsk tid.

Fire femdeler av Biden-ekteparets inntekt kom fra Joe Bidens jobb som president og Jill Bidens jobb som lærer på Northern Virginia Community College. Den øvrige delen av inntekten stammer fra renteinntekter fra investeringer, pensjon og en vederlagsordning for bokutgivelser. Andelen føderal skatt av Joe Bidens inntekt var omtrent på samme nivå som foregående år. Selvangivelsene viser også at Biden-paret donerte 20.477 dollar, så vidt over 223.000 kroner, til veldedighet.