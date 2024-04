USA kommer med Iran-sanksjoner

USA varsler innføring av nye sanksjoner rettet mot Irans rakett- og droneprogram de neste dagene, og forventer at USAs allierte gjør det samme. Sanksjonene skal rettes mot virksomheter som støtter den iranske Revolusjonsgarden og det iranske forsvarsdepartementet.

– Disse nye sanksjonene og andre tiltak skal være en fortsettelse av et jevnt press for å avgrense og nedgradere Irans militære kapasitet og effektivitet, og konfrontere hele bredden i Irans problematiske oppførsel, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i natt.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vurderer å gi seg på Stortinget

Audun Lysbakken og Kari Elisabeth Kaski har trukket seg og nå åpner også SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes for å gi seg på Stortinget. SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, som representerer Troms SV, er inne i sin tredje stortingsperiode. Det kan bli den siste, skiver Klassekampen.

– Jeg er veldig i tvil, og det er noe jeg tenker mye på. I utgangspunktet har jeg tenkt at tre perioder på Stortinget er nok. Det er krevende arbeid, sier Fylkesnes.

Sju jurymedlemmer på plass i hysjpengesaken

Aktoratet og forsvarerne i straffesaken mot Donald Trump har etter to dager klart å bli enige om sju jurymedlemmer. Det skal være tolv medlemmer i juryen, samt seks varamedlemmer. Det ventes at prosessen kan ta flere dager. Først når juryen er på plass kan rettsforhandlingene starte, og de kan komme til å strekke seg langt inn i presidentvalgkampen.

Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels. De såkalte hysjpengene ble utbetalt via Trumps advokat Michael Cohen rett før presidentvalget i 2016, angivelig for at Clifford skulle holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

Palestina-avstemning i FNs sikkerhetsråd

I morgen skal FNs sikkerhetsråd stemme over en søknad fra den palestinske selvstyremyndigheten om å bli fullt medlem i verdensorganisasjonen. Det opplyste flere diplomatkilder overfor nyhetsbyrået AFP i natt norsk tid.

Imidlertid må FNs sikkerhetsråd stå samlet bak søknaden for at Palestina kan bli medlem. USA, som er Israels fremste allierte, kan legge ned veto. Skulle en slik søknad likevel bli godkjent i Sikkerhetsrådet, vil den uansett trenge støtte fra minst to tredeler av medlemmene i FNs hovedforsamling.

Strømkrise i Ecuador

Ecuadors president Daniel Noboa har erklært strømkrise. Han har avskjediget landets energiminister og innført strømrasjonering. Årsaken er at Ecuador er rammet av tørke, noe som berører strømproduksjonen ved landets vannkraftanlegg. Vannkraft er landets viktigste energikilde.

Ecuador hadde håpet på å kunne fortsette å få importere strøm fra nabolandet Colombia, men der har myndighetene nå varslet at strømeksporten til Ecuador stanses. Begrunnelsen er at tørken også rammer Colombia, som i likhet med Ecuador er avhengig av vannkraft.

Suu Kyi overført til husarrest

Myanmars fengslede tidligere leder og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi (78) er flyttet fra fengsel til husarrest, sier en talsmann for militærregimet.

– Ettersom det er meget varmt vær, så gjelder ikke dette bare Aung San Suu Kyi. Tiltaket omfatter alle som har behov for forsiktighetsregler, spesielt eldre innsatte. Vi jobber for å beskytte dem mot heteslag, sier juntaens talsmann Zaw Min Tun.