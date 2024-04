Høyesterett behandler Trump-sak om immunitet

Høyesterett i USA starter etter planen behandling av saken om hvorvidt ekspresident Donald Trump har immunitet mot straffeforfølgelse for valgpåvirkning. Deretter er det ventet at en avgjørelse vil komme innen utgangen av juni. Behandlingen begynner klokken 16 norsk tid.

Equinor legger fram kvartalstall

Equinor legger fram resultat for årets første kvartal i 2024. Tallene er ventet klokken 7 torsdag morgen. Konsernsjef Anders Opedal presenterer tallene i en pressekonferanse klokken 9. I tillegg til Equinor, legger også Norwegian, Aker Solutions, Aker Carbon og Gjensidige fram sine kvartalstall.

Framtiden i våre hender fyller 50 år

Miljø- og solidaritetsorganisasjonen Framtiden i våre hender fyller 50 år. Jubileet markeres på Sentralen i Oslo med lansering av en ny rapport som viser hvordan politikerne kan kutte utslippene fra nordmenns levemåter og forbruk. Kronprins Haakon er til stede.

NVE legger fram oversikt over kraftprosjektene i Finnmark

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legger fram en fullstendig oversikt over kraftprosjektene i Finnmark, som ble meldt inn før fristen den 22. april. Talere er Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen, og Ingrid Myrtveit, seksjonssjef for nettkonsesjoner.

Klima- og miljøministeren til klimamøte i Berlin

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) deltar på Petersberg-dialogen i Berlin. Temaet er blant annet landenes klimamål etter 2030, som skal meldes inn neste år, og et nytt globalt finansieringsmål.

Nøkkelkamp uten Haaland

Manchester City skal ut i en småvrien bortekamp mot Brighton i Premier League. Gjestene må vinne for å være sikret å ha gullskjebnen i egne hender i sesonginnspurten. Kampen går uten lagets storscorer Erling Braut Haaland, som sliter med en liten skade.