Nødetatene fikk melding om hendelsen like etter klokken 17. To redningsskøyter og en brannbåt ble sendt til stedet. Like før klokka 18 bekreftet mannskapet i brannbåten at havaristen hadde gått ned, men at personene om bord var evakuert over i en annen båt.

– Samtlige fremstår som uskadd, melder Hovedredningssentralen Sør-Norge på X.

Båtene turistene hadde leid, var åpne småbåter med påhengsmotor.

– Det var til sammen seks tyskere i båtene, men vi vet ikke hvor mange som var i hver, sier redningsleder Børge Galta til NTB.