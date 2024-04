Det melder både Sky Sports og BBC.

I forrige uke ble det kjent av Everton trekkes ytterligere to poeng for å ha brutt ligaens regler for lønnsomhet og bærekraft (PSR). Premier League opplyste at poengtrekket ble iverksatt med umiddelbar virkning.

Everton ble i fjor høst trukket ti poeng, men fikk etter ankebehandling redusert omfanget av straffen til seks poeng. Nå ryker altså ytterligere to poeng, forutsatt at ikke anken igjen fører fram.

Ifølge britiske medier forventes ankebehandlingen å finne sted i løpet av de neste ukene.

Før mandagens bortekamp mot Chelsea ligger Everton på 16.-plass på tabellen og kjemper for livet for fornyet kontrakt i Premier League. Det skiller kun to poeng ned til Luton på nedrykksplass.

Det var i november klubben først ble straffet med den strengeste poengstraffen i ligaens historie. Klubben omtalte straffen som helt uforholdsmessig og urettferdig og anket avgjørelsen.