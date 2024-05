– Vi trenger at alle som kan arbeide, er i arbeid, og vi forventer at alle som kan, bidrar. Vi vet at lite formell kompetanse er en viktig årsak til at for få innvandrerkvinner er i arbeid. Jobbsjansen bidrar til at hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet, får kvalifisering for å komme i arbeid eller utdanning, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

De 20 ekstra millionene skal få 240 flere innvandrerkvinner i jobb gjennom satsingen Jobbsjansen.

Prosjektet går ut på at hjemmeværende innvandrerkvinner skal komme seg ut i jobb gjennom individuelt tilpasset program ved blant annet utplassering på en ordinær arbeidsplass.

– For få med innvandrerbakgrunn er i arbeid, særlig sammenlignet med den øvrige befolkningen. Samtidig mangler vi arbeidskraft. Arbeid gir økonomisk selvstendighet, mestring og nettverk. Arbeidsplassen er den beste arenaen for å praktisere og lære språk, sier Brenna.