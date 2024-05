– Først og fremst synes jeg det er stor stas at det nye kongeparet velger Norge som et av de første landene de besøker. Det er ikke unaturlig heller, for vi tilhører den samme kulturen, historien, identiteten og språket, sa stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK.

Gharahkhani har møtt danskekongen før og sier slike møter handler om å «være seg selv».

Etter at stortingspresidenten holdt en liten tale for det danske kongeparet, sa kong Frederik ifølge NRKs direktesending:

– Mange takk for den fine, avslappede måten dere tar imot oss på.

På programmet stortingspresidenten hadde planlagt, sto blant annet å vise det danske kongeparet kongeportrettene – og en legomodell av Stortinget, fortalte han. Også stortingssalen fikk kongebesøk.

For det går unna når et nybakt kongepar besøker hovedstaden. Fra kong Frederik av Danmark ga kong Harald en dobbelt bamseklem da han steg i land på Honnørbrygga til slottsbesøk, gaveutveksling og fotografering.

Underveis fikk kong Frederik tildelt Storkorset i kjede – og dermed høyeste rang – av den norske St. Olavs Orden. Ferden gikk videre til en høytidelig kransenedleggelse på Nasjonalmonumentet for krigens falne 1940–45 på Akershus, før Stortinget var neste post.