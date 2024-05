Bare én av de 17 etiopierne som Politiets utlendingsenhet har hatt internert på Trandum, som blir brukt når politiet skal tvangssende personer ut av landet, ble faktisk sendt til Etiopia. Det skriver Vårt Land.

Men da denne ene kvinnen ankom den etiopiske hovedstaden i april, ble hun nektet å slippe inn i landet. Hun måtte dermed returnere til Norge hvor hun ble satt fri fra politiinternatet.

Inkludert kvinnen som måtte returnere til Norge, er 16 av de 17 etiopierne nå løslatt fra Trandum med forbehold om at de har meldeplikt for politiet.

Samtlige mangler godkjente etiopiske pass og er løslatt mens man venter på svar fra etiopiske myndigheter.

Interneringen av etiopierne skjedde etter at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ga politiet i oppdrag å returnere flere som har fått endelig asylavslag til hjemlandene. I et svar til Stortinget opplyser Mehl at etiopiske myndigheter kom til Norge i vår og møtte gruppa som satt internert.

– Etiopiske myndigheter har selv ønsket å verifisere nasjonaliteten til personer som befinner seg i Norge uten lovlig opphold, og sendte en delegasjon til Norge for dette formålet, skriver hun.