Kong Frederik og dronning Mary skiftet begge ut av turklærne til fordel for et mer byvennlig antrekk da de onsdag ettermiddag fikk omvisning av dronning Sonja og kronprinsparet i Oslos nyeste bydel Bjørvika.

De fikk også selskap av Oslos ordfører Anne Linboe (H) og direktør i Oslo Arkitekturtriennale Christian Pagh.

Været strålte for gjestene fra Danmark, med sol og nærmere 25 grader i hovedstaden.

– Det er praktfullt, sa dronning Mary da hun møtte pressen etter å ha ankommet bydelen.

Tilskuere i kajakk

Mange spente tilskuere hadde tatt plass på balkongene sine for å se de kongelige ankomme i bilkortesje. Noen hadde også tatt turen ut på Oslofjorden i kajakk for å sikre seg et glimt av det danske kongeparet.

Spaserturen gikk først til galleriet QSPA i Bjørvika, som huser noen av dronning Sonjas egne kunstverk og utvalgte verk av kunstnere fra hele verden.

Danskekongens mor, dronning Margrethe, er selv kjent som en kunstnersjel med et talent for både maling, kostymedesign og broderier.

Det tette forholdet mellom Danmark og Norge har vært et sentralt tema for det to dager lange Oslo-besøket, som er kong Frederik og dronning Marys andre statsbesøk som kongepar siden de overtok den danske tronen i januar.

Kongelig badstu-visitt

Dansk-norsk samarbeid skinner gjennom i Bjørvikas arkitektur, som kongeparet inspiserte under spaserturen mens Oslo-ordføreren fortalte om området.

Vannkunsten, som består av både boliger, parkeringskjellere og næringsbygg, er blant annet tegnet av den danske tegnestuen Vandkunsten. Prosjektets andre byggefase er for tiden under oppføring sørøst i Bjørvika.

Kong Frederik og dronning Mary ble også vist eksempler på hvordan felles dansk-norske løsninger er med å trekke naturen, vannet og mennesket tilbake til sentrum av Oslo.

Blant annet fikk de se det nyeste tilskuddet til Oslofjordens mange badstuer, nemlig «Trosten», som er tegnet av arkitektene bak Munch-museet.

Flere vågale sjeler hadde startet badesesongen da kongeparet ble ønsket velkommen av Oslo Badstuforening. De kongelige fikk dermed et spontant underholdningsinnslag i form av stuping og dødsing fra badstutakene.

Danske og norske barnekor

Det tette forholdet mellom Danmark og Norge kom også til uttrykk gjennom en oppvisning på operataket, der Operaens barnekor og Københavns Drengekor – The Royal Kantori – som har eksistert i nesten 100 år, opptrådte.

– Det var kjempefint. Takk skal dere ha, sa kronprins Haakon til koristene.

Foran et hav av tilskuere fikk barna også dele ut blomster til dronning Mary, dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit på Operaen.

Det danske kongeparet avsluttet byvandringen med å nyte utsikten fra Operataket. På spørsmål om hvordan de fant Oslo-besøket, svarte kong Frederik:

– Det har vært solrikt og lyst, og svært positivt.

Statsbesøkets siste dag avsluttes onsdag kveld med en mottakelse på det danske kongeskipet Dannebrog til ære for kongeparet av Norge. Danmark og Norge er for øvrig de eneste kongehusene i verden som fortsatt har kongeskip.