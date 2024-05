Det danske kongeparet på Oslo-sightseeing

Danske kong Frederik og dronning Mary er på statsbesøk i Norge og skal onsdag bruke dagen til å nyte Oslos byliv og naturliv. På morgenen får de selskap av kronprins Haakon og Mette-Marit på vandretur i Østmarka, etterfulgt av byvandring i Oslo sentrum, der det blant annet blir en storstilt framføring på Operataket. Det danske kongeparet skal også inspisere Much-arkitektenes badstue i Oslofjorden, før det blir middag på danskens kongeskip Dannebrog.

Rettssaken fortsetter mot terrortiltalte Zaniar Matapour

Prosedyrene i rettssaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour fortsetter. Statsadvokaten sa tirsdag at hun mente Matapour burde dømmes til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år for masseskytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022. Tingrettens behandling av straffesaken er inne i sine siste dager denne uka.

Palestinerne markerer Nakba

Palestinerne markere «nakba»-katastrofen, da mange palestinere ble drevet på flukt i forbindelse med Israels grunnleggelse for 76 år siden. Markeringen skjer mens krigen fortsetter å herje på Gazastripen, der Israel har trappet opp angrepene mot Rafah. Minst 35.173 palestinere har blitt drept i israelske angrep i Gaza siden 7. oktober, ifølge palestinske helsemyndigheter.

EU-kommisjonen med økonomiske utsikter

EU-kommisjonen skal etter planen legge fram sine økonomiske utsikter for våren onsdag. Analytikere har spådd at Eurosonen er på vei ut av resesjon, etter tall fra første kvartal.

Veksten i de 20 landene som bruker euro, lå i gjennomsnitt på 0,3 prosent i første kvartal i 2024, samtidig som prisstigningen i april var på 2,4 prosent, uendret fra måneden før. Disse to tallene er bedre en mange analytikere ventet, og flere snakker nå om at sonen er over kneiken.

Toppkamp mellom Vålerenga og Rosenborg

Serieleder Vålerenga møter toer Rosenborg til fotballkamp i toppserien for kvinner. Vålerenga har vunnet alle sine kamper så langt i årets sesong, og er på topp i divisjonen med 21 poeng.