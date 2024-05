Det sier Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn til NRK.

– De er ikke i stand til å finne mat, og de fryser også lett i hjel, fortsetter han.

Han og flere kolleger var onsdag ute i området og telte da rundt 200 skadde sjøfugler. Senere er det oppdaget flere skadde fugler både andre steder på Hornøya og vestover i fiskeværet Kiberg.

Det er særlig lomvi som er funnet, men også alke og lundefugl, opplyser Kystverket.

– Dette er et hekkeområde av nasjonal betydning, og nå nærmer det seg hekkesesong. Kystverket er opptatt av å finne ut hvor oljen kommer fra, slik at vi kan hindre at flere fugler blir skadd, skriver de.

Sjøfuglforsker Tone Kristin Reiertsen i Norsk institutt for naturforskning sier at de aller fleste fuglene vil dø. De som ikke sulter og fryser i hjel, vil dø av forgiftning etter hvert.

– De bruker mye tid på å rense fjærdrakten. De får mye olje inn i fordøyelsessystemet sitt, og blir gradvis mer og mer forgiftet. I hovedsak har de liten sjanse til å overleve hvis de får olje i fjærdrakten, sier Reiertsen til NRK.

Fredag skal Kystverkets overvåkingsfly reise ut for å se om de klarer å lokalisere oljen som har griset til fuglene.

Det er tatt prøver av oljen, og resultatet herfra er trolig klart i neste uke.