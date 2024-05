Politiet i Arendal kalte inn til en pressekonferanse tirsdag for å gjøre rede for de lovløse MC-klubbene, deriblant Bandidos, som ofte består av kriminelle nettverk som forbindes med «særlige grove former for kriminalitet», melder Agderposten.

– Vi har en slik avdeling i Arendal, som foreløpig har status som prospekt per nå. Det betyr at den ikke er ansett som fullverdig, sa stasjonssjef Terje Gundersen.

Han bekrefter at det er medlemmer av lokal tilhørighet som politiet undersøker. Flere av dem er kjent for politiet fra før.

En forutsetning for å bli en fullverdig avdeling er å ha klubblokaler. Politiet ønsker å forhindre at klubbene får dette, da det er en forutsetning for permanent etablering, skriver Agderposten.

Politiet vil ikke si om de lokale medlemmene har vært involvert i hendelser.

– Målet til disse klubbene er å rekruttere medlemmer, og det er absolutt noe vi ikke ønsker, sier Gundersen til avisen.